الرئيس الكوري الشمالي يشرف على عرض عسكري يضم مسيّرات وصواريخ عابرة للقارات

حضر الاحتفالات وفدان روسي وصيني رفيعا المستوى كانا يزوران بيونغ يانغ. وهؤلاء هم أول ضيوف أجانب معروفين يزورون الزعيم الكوري الشمالي منذ بداية جائحة كوفيد

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عرض عسكري في بلاده ضمّ طائرات بلا طيّار جديدة وصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات ذات قدرة نوويّة، وذلك في ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريّتَين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسميّة الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة أنّ "طائرات استطلاع استراتيجيّة بلا طيار ومُسيّرات هجوميّة متعدّدة الأغراض طُوّرت وأنتِجت حديثا... قد حلّقت خلال هذا العرض، عبر الدوران في السماء فوق ساحة" كيم إيل سونغ.

حضر الاحتفالات وفدان روسي وصيني رفيعا المستوى كانا يزوران بيونغ يانغ. وهؤلاء هم أول ضيوف أجانب معروفين يزورون الزعيم الكوري الشمالي منذ بداية جائحة كوفيد.

وتحيي بيونغ يانغ الذكرى الـ70 لتوقيع اتفاقيّة الهدنة الكوريّة في 27 تموز/يوليو 1953 التي أنهت المعارك ويُحتفَل بها في الشمال باعتبارها "يوم النصر".

وبعث كيم "تحيّة قتاليّة حارّة" خلال العرض، لكنه لم يُلق خطابا، وفقا للوكالة. وأكّدت صور الأقمار الصناعيّة أن كوريا الشمالية أقامت الخميس عرضا عسكريا واسع النطاق إحياءً لهذه الذكرى.