باكستان: ارتفاع حصيلة الانفجار خلال تجمع سياسي الى 39 قتيلا

وقال وزير المال في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور "يمكنني ان أؤكد أن في المستشفى 39 جثة إضافة إلى 123 جريحا من بينهم 17 حالتهم خطيرة"

قتل 39 شخصا على الأقل وجرح عشرات آخرون الاحد بانفجار عبوة خلال تجمع سياسي في شمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال وزير المال في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور "يمكنني ان أؤكد أن في المستشفى 39 جثة إضافة إلى 123 جريحا من بينهم 17 حالتهم خطيرة"، كما أكد حاكم الولاية حاجي غلام علي عدد القتلى.

وأعلن مسؤولون باكستانيون أن "قنبلة انفجرت فى تجمع لحزب سياسي إسلامي في شمال غربى باكستان ما أسفر عن مقتل حوالي 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح".

FAROOQ NAEEM / AFP

ووقع التفجير في بلدة خار لدى منطقة باجور، وهي منطقة كانت تسيطر عليها في وقت سابق حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن نظيراتها الأفغانية.