الشرطة الهندية تضاعف الحراسة على مقر "حركة حباد"الحسيدية اليهودية في مومباي

جاء هذا بعد العثور على صور للمركز لدى مشتبهين بتنفيذ عمليات مسلحة قام الشرطة الهندية باعتقالهم

ضاعفت شرطة مومباي الحراسة على مقر "حركة حباد" بعد نشر صورة المركز الجماهيري اليهودي لدى مشتبهين بعمليات مسلحة، والذين ضبطت بحوزتهم مواد متفجرة. ووفقا لشبهات الشرطة المحلية. قام المشتبهون الذين تم اعتقالهم راقبوا المركز المتواجد في حي كولبا.

ويشار الى أن مقر حركة حباد الحسيدية اليهودية كان أحد أهداف العمليات الدامية في مومباي بتاريخ 26 تشرين ثاني/نوفمبر 2008، والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، ومنذ ذلك الحين وضعت في المكان حراسة مشددة من جانب الشرطة الهندية على مدار 24 ساعة.

ووفقا لتقارير إعلامية هندية، وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الهندية اعتقلت المشتبهين محمد عمران، موهد يونس خان وموهد يونس موهد يعقوب ساكي، قبل عدة أيام، ووفقا للشبهات، خطط الاثنان تنفيذ عملية في راجستان.

واتضح لاحقا أن الاثنين احتفظاا بصور لمقر "حركة حباد" في غوغل، وحدة مكافحة الإرهاب أبلغت عن ذلك لمسؤولين في شرطة مومباي، وفي أعقاب ذلك تم تعزيز الحراسة الشرطية في مقر "حركة حباد" وأجري تمرين حراسة في المنطقة.

من جانبه صرح مبعوث حركة حباد في مومباي، الحاخام يسرائيل كوزلوبسكي إن "تم بالفعل تعزيز الأمن خلال الأيام الأخيرة، نحن لا نعرف تفاصيل حول ما تم العثور عليه أو لم يتم. نحن يقظون جدا على مدار العام بخصوص الأمن, كل مرة هم يخفضون ويزيدون الأمن المحلي بحسب التحذيرات التي معهم، لكنني لا أعرف أية تفاصيل عن ذلك".