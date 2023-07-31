فجّر سترته الناسفة وسط حشد كبير من أعضاء وقيادات" حزب جمعية علماء الإسلام في خار بشمال غرب باكستان، "ما تسبب بمقتل العشرات منهم بينهم زعيم محلي وقادة آخرون".

أعلن تنظيم"داعش" عبر تطبيق"تلغرام" في بيان، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف، أمس الأحد، تجمعا سياسيا في شمال غرب باكستان وأوقع ما لاي قل عن 54 قتيلاً نصفهم قاصرون، وقال البيان الذي نقلته وكالة "أعماق" التابعة له إن مقاتلاً "

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار حزب جمعية علماء الإسلام متجمعّين تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وقال المسؤول الكبير في دائرة مكافحة الإرهاب شوكت عباس لفرانس برس إن "الحصيلة باتت 54 قتيلا"، موضحا أن 23 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأكد مساعد مفوض الإقليم أنور الحق الحصيلة.