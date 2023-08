الصين: الأمطار الغزيرة تودي بحياة 11 شخصا و27 في عداد المفقودين في بكين

خلفت الأمطار الغزيرة في العاصمة الصينية بكين مصرع 11 شخصا و 27 شخصا آخرين في عداد المفقودين، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، ووأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

