الصين: الأمطار الغزيرة تودي بحياة 11 شخصا و27 في عداد المفقودين في بكين

أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

خلفت الأمطار الغزيرة في العاصمة الصينية بكين مصرع 11 شخصا و 27 شخصا آخرين في عداد المفقودين، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، ووأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

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ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار دوكسوري الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفلبين، وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

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وأفادت الأرصاد الجوية في بكين أن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال أربعين ساعة بين مساء السبت وصباح الاثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر يوليو/تموز في العادة..