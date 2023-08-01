المجلس العسكري في ميانمار يصدر عفواً جزئياً عن أونغ سان سو كي بمناسبة العيد البوذي

"سيتم تخفيض السجن بمدة ست سنوات"، مضيفا أن هذا العفو يشمل خمسا من أصل 19 قضية جنائية ضد سو كي البالغة من العمر 78 عامًا

أعلن المجلس العسكري في ميانمار، الثلاثاء، عفوًا جزئيًا عن الزعيمة المدنية السابقة، أونغ سان سو كي، والتي أطاح بحكمها انقلاب عسكري ألقى بها في السجن بعد الحكم عليها لمدة 33 عامًا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون للصحفيين، "سيتم تخفيض السجن بمدة ست سنوات"، مضيفا أن هذا العفو يشمل خمسا من أصل 19 قضية جنائية ضد سو كي البالغة من العمر 78 عامًا. كانت بعض تهمها تتعلق بالفساد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي غير قانونية وانتهاك قيود Covid-19.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن "رئيس مجلس إدارة الدولة أصدر عفواً عن داو أونغ سان سو كي، التي حكمت عليها المحاكم المختصة بموجب خمس قضايا"، مضيفة أن رئيس ميانمار السابق وين مينت، الذي أزيح هو الآخر في انقلاب عام 2021 ، حصل على عفو عن اثنتين من قضاياه.

AP Photo/Aung Shine Oo رئيس المجلس العسكري الأعلى الجنرال مين أونغ هلاينغ في احتفال بمناسبة الذكرى 75 لعيد الاستقلال في نايبيتاو ، ميانمار.

منذ الانقلاب، شوهدت سو كي مرة واحدة فقط وكانت هناك مخاوف على صحتها. تم نقلها مؤخرًا من السجن إلى مبنى حكومي، وفقًا لمسؤول في حزبها السياسي. على الرغم من العفو، فإنها قد تواجه السجن المؤبد مع عقوبة 27 سنة.

شمل إعلان يوم الثلاثاء أكثر من 7000 سجين، تلقوا عفوًا مماثلاً بمناسبة الصوم البوذي المحلي، وكثيراً ما تعفو ميانمار بمناسبة الأعياد أو المواعيد الخاصة. وخُففت عقوبة الإعدام على البعض إلى السجن المؤبد، بينما تم الإفراج عن 125 أجنبياً.

حافظت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام على شعبيتها في ميانمار، حتى بعد تلوث صورتها الدولية باتفاق تقاسم السلطة مع الجنرالات، والذي فشلت خلاله في التحدث باسم أقلية الروهينجا المضطهدة.

انزلق البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى الفوضى والعنف على نطاق واسع بعد أن شن المجلس العسكري حملة دموية على المعارضة.