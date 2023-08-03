الرئيس الإيرانيّ رئيسي يوجه دعوة رسمية إلى محمد بن زايد لزيارة البلاد

رئيسي يدعو محمد بن زايد لزيارة طهران

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الخميس أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لزيارة طهران في المستقبل القريب.

WAM رئيس دولة الإمارات يلتقي وزير الخارجية الإيراني في أبوظبي

وفي أبريل نيسان، عينت إيران سفيرا لها لدى دولة الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2016 وسط إعادة ترتيب العلاقات بين دول الخليج وإيران.

وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات تجارية مع إيران تعود لأكثر من قرن، إعادة التواصل مع طهران في عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج وعلى مواقع نفطية سعودية.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، في أول زيارة له إلى المملكة بعد توليه رئاسة الإمارات. وكان الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، في مقدمة مستقبلي بن زايد لدى وصوله إلى مطار ماركا.