أظهرت صور بثتها وسائل اعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع وسط قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب في الخروج من العربات الملتوية

أسفر خروج قطار عن مساره في جنوب باكستان الأحد عن مقتل 15 شخصا على الأقل، بحسب ما اعلن وزير السكك الحديدية.

ووضف خواجا سعد رفيق الحادث بأنه "كبير للغاية. وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وقتل 15 راكبا على الأقل واصيب 45" مؤكدا "تم ارسال المزيد من فرق الانقاذ الى الموقع".

خرج القطار عن مساره قرب محطة "الصحراء" للسكة الحديدية في مدينة نوابشة بمحافظة السند، بحسب وسائل اعلام محلية. وقال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد ل "هوم نيوز" إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".

Asif HASSAN / AFP شوهد السكان المحليون وسيارات الإسعاف إلى جانب عربات بعد خروج قطار ركاب عن مساره في نوابشة في إقليم السند جنوب باكستان.

وأظهرت صور بثتها وسائل اعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع، مع قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب على الخروج من العربات الملتوية.

تتكرر في باكستان حوادث القطارات أسوة بمصر حيث تسير قطارات قديمة ومتهالكة فوق شبكات سكك حديد تقطع مسافات بعيدة.