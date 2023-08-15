لقي ما يزيد عن 27 شخصا مصرعهم بينهم طفلان وجرح العشرات مساء الإثنين في انفجار أعقبه حريق في محطّة للوقود امتدّ على حوالى 600 متر مربّع وحشد 260 إطفائيًّا

لقي ما يزيد عن 27 شخصا مصرعهم بينهم طفلان وجرح العشرات مساء الإثنين في انفجار أعقبه حريق في محطّة للوقود امتدّ على حوالى 600 متر مربّع وحشد 260 إطفائيًّا في عاصمة جمهوريّة داغستان، محج قلعة، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الثلاثاء.

وجاء في منشور للوزارة على تلغرام أنّ "أكثر من 60 شخصًا أصيبوا في الحريق في العاصمة محجّ قلعة، قضى 12 منهم". وتقع محجّ قلعة على بحر قزوين وهي عاصمة جمهوريّة داغستان.

وبحسب مسؤولين، اندلع حريق في ورشة لتصليح السيارات قبل أن يمتد إلى محطة الوقود. وفُتِح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، حسبما أفادت عبر تلغرام اللجنة المكلّفة التحقيق التابعة للاتّحاد الروسي.

محجّ قلعة مدينة يزيد عدد سكّانها عن 600 ألف نسمة. وهي عاصمة داغستان، الجمهوريّة الروسيّة البالغة مساحتها حوالى 50 ألف كلم مربّع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهوريّة حدودًا مع جورجيا وأذربيجان.

وأفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيّتان بأنّ الحريق أُخمِد.