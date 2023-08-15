اندلاع حريق كبير في مركز تسوق البازار الكبير بوسط طهران

"اندلع حريق في بازار أهنجران في البازار الكبير بطهران واندلعت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا"

أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية يوم الثلاثاء أن حريقًا كبيرًا اندلع في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدى إلى اشتعال النيران في العديد من المتاجر في البازار الكبير.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران قوله "اندلع حريق في بازار أهنجران في البازار الكبير بطهران واندلعت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا."

علاوة على ذلك، أفاد تقرير تسنيم أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي امتد عبر المنطقة التجارية الكبيرة، دون وقوع إصابات بين المدنيين أو العاملين الحكوميين، لكنه توقع خسائر مالية فادحة للشركات المتضررة.