حركة طالبان في أفغانستان تحيي ذكرى مرور عامين على عودتها إلى السلطة

لطالما كان تاريخ أفغانستان مأساويا. سواء من طرف الأنظمة الأجنبية أو من الداخل، لم يتلق شعبها معاملة طيبة

في مشهد صادم ومتدحرج، توغل مقاتلو طالبان في 15 آب/أغسطس 2021، إلى قلب العاصمة الأفغانية ليستكملوا هزيمة نظام كابول المدعوم من الولايات المتحدة. سرعة تقدمهم فاجأت البعض.

عندما سئل عما إذا كان استيلاء طالبان على أفغانستان أمر لا مفر منه الآن، أجاب الرئيس الأميركي جو بايدن:

لا ليس كذلك ... لأن القوات الأفغانية تجاوز عديدها 300000 (فرد) مجهزين تجهيزًا جيدًا وقوة جوية ضد ما يقرب من 75000 من طالبان".

بعد تجريدهم من الدعم اللوجستي والجوي الذي دربهم مستشاروهم الغربيون على الاعتماد عليه، تفككت قوات الأمن الأفغانية. وكانت النتيجة في الأسبوعين الأخيرين من شهر آب/ أغسطس هي الفوضى.

تحالفت القوات الغربية غير القادرة على السيطرة على مطار كابول -– بشكل مؤقت وغير مستقر مع طالبان للسيطرة على الحشود المؤلفة التي دفعها اليأس الى الهروب عير مطار كابول نفسه. وشكل أولئك هدفا مغريا للغاية بالنسبة لفرع تنظيم الدولة الإسلامية المحلي، الذي نفذ تفجيرًا انتحاريًا أسفر عن مقتل 170 شخصًا، من بينهم 13 جنديًا أمريكيًا.

بحلول 30 آب/أغسطس، تم الانتهاء من الجسر الجوي - وهو أحد أكبر الجسور في التاريخ. تم من خلاله نقل أكثر من 122 ألف شخص، لكن عددًا من المواطنين الغربيين، وعدد لا يحصى من الأفغان الذين يتعرضون لتهديد طالبان للعمل معهم، ظلوا في الخلف.

وقال عبيد الله، أحد سكان كابول، "سئم الجميع الحرب والتفجيرات والهجمات الانتحارية. الآن تغيرت الأمور. الله رحيم ونأمل أن يقوم نظام إسلامي في البلاد".

لكن ما تبع ذلك لم يكن أفضل لكثير من الناس في أفغانستان. مع انتهاء الحرب بين طالبان والنظام السابق، دخل تنظيم الدولة الإسلامية خراسان في دور المتمردين الذين يقوضون الحكومة.

كافحت حركة طالبان لإعادة تشكيل نفسها في حكومة، بجيش منظم، وليس مجرد جماعة مسلحة وسط إثارة الخلافات الحدودية مع جيرانها في باكستان وإيران.

وفي الوقت نفسه، تراجعت حقوق المرأة، مع منع الفتيات من التعليم بعد المدرسة الابتدائية، وأجبرت النساء على ترك العديد من مجالات العمل. وتزايد الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل كبير.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "من الصعب المبالغة في تقدير خطورة الوضع في أفغانستان. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم".

ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات العالمية في تكلفة الغذاء التي أضرت بقدرة برنامج الغذاء العالمي على إطعام المحتاجين. وحذرت في وقت سابق من هذا العام من أن ستة ملايين أفغاني يقفون على أعتاب المجاعة.

لكنه أيضًا بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على أفغانستان عقب استيلاء طالبان على السلطة، إلى جانب العزلة الدبلوماسية الأوسع للنظام الجديد، مع عدم اعتراف أي دولة به رسميًا.

سوف نتعامل مع طالبان بشكل مناسب عندما يكون من مصلحتنا القيام بذلك. قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "هذا لا يعني أي نوع من الإشارة إلى الاعتراف بطالبان".

لطالما كان تاريخ أفغانستان مأساويا. سواء من طرف الأنظمة الأجنبية أو من الداخل، لم يتلق شعبها معاملة طيبة. ما لم يطرأ أي نوع من التغيير، يبدو أن هذه الدورة ستولد نفسها.