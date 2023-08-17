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السفير الإيراني الجديد في أبو ظبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس الإمارات العربية المتحدة

i24NEWS

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرها ديوان الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة ، لقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (إلى اليمين) مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، في أبو ظبي في 22 يونيو 2023.
Ryan CARTER / UAE PRESIDENTIAL COURT / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي نشرها ديوان الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة ، لقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (إلى اليمين) مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، في أبو ظبي في 22 يونيو 2023.

السفير الإيراني الجديد في أبو ظبي يقدم اوراق اعتماده لرئيس الإمارات

قدم السفير الإيراني الجديد في أبو ظبي، رضا عامري، اليوم الخميس، أوراق اعتماده لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، تمنى رئيس دولة الامارات التوفيق والنجاح للسفير الجديد، معلنا استعداد حكومة الإمارات لتطوير العلاقات بشكل شامل مع الجمهورية  الإيرانية .

من جانبه أعلن السفير الايراني الجديد جاهزية الجمهورية الإيرانية لتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على أهمية تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

وكان السفير عامري قد قدم قبل فترة نسخة من اوراق اعتماده إلى خالد عبد الله نائب وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.

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