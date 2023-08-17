السفير الإيراني الجديد في أبو ظبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس الإمارات العربية المتحدة

السفير الإيراني الجديد في أبو ظبي يقدم اوراق اعتماده لرئيس الإمارات

قدم السفير الإيراني الجديد في أبو ظبي، رضا عامري، اليوم الخميس، أوراق اعتماده لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، تمنى رئيس دولة الامارات التوفيق والنجاح للسفير الجديد، معلنا استعداد حكومة الإمارات لتطوير العلاقات بشكل شامل مع الجمهورية الإيرانية .

من جانبه أعلن السفير الايراني الجديد جاهزية الجمهورية الإيرانية لتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على أهمية تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

وكان السفير عامري قد قدم قبل فترة نسخة من اوراق اعتماده إلى خالد عبد الله نائب وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.