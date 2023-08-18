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باكستان: تخريب أكثر من 80 منزلا لمسيحيين و19 كنيسة في أعمال الشغب في البلاد

i24NEWS - AFP

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ضباط الشرطة وأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتبادلون الحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان ، في كراتشي ، باكستان ، الثلاثاء 9 مايو 2023.
(AP Photo/Fareed Khan)ضباط الشرطة وأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتبادلون الحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان ، في كراتشي ، باكستان ، الثلاثاء 9 مايو 2023.

قائد شرطة ولاية البنجاب"الاحداث التي وقعت كانت مأساوية، عنف مثل هذا لا يمكن تبريره أبدا"

قالت الشرطة الباكستانية إن مجموعة من الأشخاص في شرق البلاد أضرموا النيران في عدد من الكنائس، بعد اتهام أسرة مسيحية بالتجديف، نتج عنه تخريب أكثر من 80 منزلا لمسيحيين و19 كنيسة من خلال أعمال الشغب" بينما قال السكان إن بعض المباني الملاصقة للكنائس تضررت" حيثوقعت الهجمات في جارانوالا في إقليم البنجاب الشرقي.

وأفاد قائد شرطة ولاية البنجاب عثمان أنور لوكالة فرانس برس، إن "الاحداث التي وقعت كانت مأساوية، عنف مثل هذا لا يمكن تبريره أبدا"

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