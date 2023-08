باكستان: إنقاذ اربعة أطفال من بين ثمانية عالقين بالهواء في تلفريك على ارتفاع 900 قدم

كشفت مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء، أن 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال عالقون داخل عربة تلفريك على ارتفاع نحو 365 مترا، في منطقة جبلية نائية شمال غربي باكستان، بينما أعاقت الرياح العاتية مهمة الإنقاذ بطائرة هليكوبتر.

وكان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة، عندما نتيجة انقطاع واحد من زوج من الكابلات يعملان على رفع التلفريك.