باكستان: إنقاذ اربعة أطفال من بين ثمانية عالقين بالهواء في تلفريك على ارتفاع 900 قدم

وكان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة، عندما نتيجة انقطاع واحد من زوج من الكابلات يعملان على رفع التلفريك.

كشفت مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء، أن 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال عالقون داخل عربة تلفريك على ارتفاع نحو 365 مترا، في منطقة جبلية نائية شمال غربي باكستان، بينما أعاقت الرياح العاتية مهمة الإنقاذ بطائرة هليكوبتر.

وكان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة، عندما نتيجة انقطاع واحد من زوج من الكابلات يعملان على رفع التلفريك.

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وقال عبد الباسط خان المسؤول البارز في خدمات الطوارئ بإقليم خيبر بختونخوا، إن "التلفريك معلق بكابل. علق وفي داخله ما لا يقل عن 8 ركاب معظمهم من التلاميذ".

ومن جهتها، أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، أن 6 أطفال وشخصين بالغين عالقون في مقصورة التلفريك، مشيرة إلى أن "الجيش أصدر أمرا بإنقاذهم".

وقال سيد حماد حيدر، وهو مسؤول بارز آخر في الإقليم: "طلبنا من الحكومة الإقليمية تزويدنا بمروحية لأن عملية الإنقاذ غير ممكنة من دونها"، لكن حتى مع إرسال هليكوبتر إلى المكان تبدو المهمة صعبة.

وأوضح مسؤول الإنقاذ في الموقع شريك رياض خاتاك لـ"رويترز"، إن التلفريك أصبح عالقا في منتصف الطريق عبر واد، ومعلق بكابل واحد بعد أن انقطع الكابل الآخر.

وأضاف رياض خاتاك، أن مهمة الإنقاذ معقدة بسبب الرياح العاصفة في المنطقة، مضيفا أن الهواء الناجم عن مروحة الطائرة الهليكوبتر يهدد بمزيد من زعزعة استقرار التلفريك.

وتجمعت حشود قلقة على جانبي الوادي، الذي يبعد عدة ساعات عن أقرب مدينة رئيسية.