أكدت السلطات الهندية، أمس السبت، أنها ستتخذ إجراءات ضد معلمة في مدرسة ابتدائية بسبب إصدارها أوامر لتلاميذها على صفع زميل لهم "مسلم" بالتناوب، وأثارت لقطات الحادث غضبا على مواقع التواصل، وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة".

وأظهرت اللقطات، معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش، وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وقالت المعلمة "ابدأوا بضربه على الخصر، وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".

وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.