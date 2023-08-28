البيت الأبيض: بايدن يزور فيتنام في العاشر من سبتمبر الوشيك لمناقشة سبل تعزيز التعاون

تندرج زيارة بايدن في إطار حملة دبلوماسية شاملة تستهدف الدول الآسيوية، سواء كانت حليفة تقليدية للولايات المتحدة أو لا.

سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في هانوي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم نغوين فو ترونغ وقادة آخرين "لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام" بحسب بيان للمتحدثة باسم الرئيس الاميركي كارين جان بيار، وتندرج زيارة بايدن في إطار حملة دبلوماسية شاملة تستهدف الدول الآسيوية، سواء كانت حليفة تقليدية للولايات المتحدة أو لا.

ومن جهته أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يقوم بنشاط دبلوماسي مكثف في آسيا لمواجهة الصين، سيزور فيتنام في العاشر من ايلول/سبتمبرالوشيك.

وقالت المتحدثة أن "المسؤولين يعتزمان التطرق الى التكنولوجيا والابتكار وبرامج التبادل الأكاديمي والتدريب المهني، بالإضافة إلى تغير المناخ "لتعزيز السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد توجه إلى فيتنام في نيسان/أبريل المنصرم لإصلاح العلاقات مع الدولة الشيوعية، بينما تنشط واشنطن للتصدي لنفوذ الصين في المنطقة.

وقال بايدن في العاشر من آب/أغسطس خلال لقاء مع مانحين للحزب الديموقراطي "نحن والفيليبين في وحدة حال، وقريبا سترغب فيتنام وكمبوديا في إقامة علاقة معنا (...) لأنهما تريدان أن تؤكدا للصين أنهما ليستا معزولتين".

وتعززت العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في المجالين العسكري والاقتصادي في ضوء مصالحة البلدين رغم آثار الحرب.