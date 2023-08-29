باكستان: المحكمة العليا تلغي حكما بسجن عمران خان وتبقي على قرار منعه من العمل السياسي

أمرت بالإفراج عنه بكفالة وأبقت على قرار منعه من العمل السياسي، بينما لم يتم التأكد من إطلاق سراح خان إلى حدود نشر الخبر.

ألغت المحكمة العليا بإسلام آباد، اليوم الثلاثاء،، حكماً بالسجن 3 سنوات صادراً بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة وأبقت على قرار منعه من العمل السياسي، بينما لم يتم التأكد من إطلاق سراح خان إلى حدود نشر الخبر.

جاء ذلك وفق أمر مقتضب صادر عن هيئة مكونة من قاضيين في المحكمة العليا بإسلام آباد بقيادة القاضي عامر فاروق، والتي أرجأت النطق بالحكم من الإثنين إلى الثلاثاء، وقال محامي عمران خان نعيم بانجوثا، في منشور على منصة "إكس": "قبل رئيس المحكمة طلبنا، وقال أثناء تعليق الحكم إنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق".

بينما يواجه عمران خان تحقيقاً جنائياً آخر؛ حيث قال مصدر أمني رفيع، الإثنين 21 أغسطس/آب، إن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقاً مع رئيس الوزراء السابق بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة قيد التحقيق.

القضية حسب المصدر الأمني تتعلق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد أوائل 2022، يقال إن خان كشف النقاب عنها.

وكانت المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، قد رفضت بداية شهر أغسطس/اب الجاري استئناف عمران خان على الحكم بسجنه، وكانت قد حكمت عليه بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك، مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قبل لجنة الانتخابات.