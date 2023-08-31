English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • باكستان: مقتل 8 من أفراد الأمن بتفجير انتحاري بمقاطعة بنو بإقليم خيبر بختونخوا

باكستان: مقتل 8 من أفراد الأمن بتفجير انتحاري بمقاطعة بنو بإقليم خيبر بختونخوا

i24NEWS

دقيقة 1
مسؤولو امن باكستانيون يتفقدون موقع انفجار عبوة الى جانب الطريق في كويتا في اقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان
بناراس خان (ا ف ب)مسؤولو امن باكستانيون يتفقدون موقع انفجار عبوة الى جانب الطريق في كويتا في اقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان

جاء التفجير الانتحاري في إقليم خيبر بختونخوا بعد شهر من وقوع هجوم مماثل في باكستان، أسفر عن مقتل 45 شخصاً، استهدف جمعية "علماء الإسلام"،

أعلنت الشرطة الباكستانية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل 8 من أفراد الأمن على الأقل، في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية بمقاطعة بنو، التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان.

Video poster

جاء التفجير الانتحاري في إقليم خيبر بختونخوا بعد شهر من وقوع هجوم مماثل في باكستان، أسفر عن مقتل 45 شخصاً، استهدف جمعية "علماء الإسلام"، وهو حزب سياسي ينتمي للتحالف الحاكم في البلاد

تلقت هذه المقالة 0 تعليق