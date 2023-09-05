جدل كبير بعد استبدال اسم الهند بكلمة "بهارات" في دعوات لمجموعة العشرين

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين، باسم "رئيسة بهارات"، بدلا من "رئيسة الهند".

قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بإستبدال اسم الهند بكلمة "بهارات" في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، وذلك في خطوة تعكس جهود حزبه القومي الهندوسي لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين، باسم "رئيسة بهارات"، بدلا من "رئيسة الهند".

وعارض عدد من السياسيين والنواب استخدام مصطلح "رئيس بهارات" في دعوات العشاء الرسمية هذه.

https://twitter.com/i/web/status/1698933738548126165 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للكونجرس جيرام راميش، في تعليق على موقع أكس (تويتر سابقا) أن الخبر صحيح. وكتب قائلا: "أرسل راشتراباتي بهوان دعوة لحضور حفل عشاء مجموعة العشرين في 9 سبتمبر باسم رئيس بهارات بدلاً من النسمية المعتادة".

https://twitter.com/i/web/status/1698967022804271406 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن "بهارات" هي كلمة من اللغة السنسكريتية القديمة، ويعتقد العديد من المؤرخين أنها تعود إلى النصوص الهندوسية العتيقة.