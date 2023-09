جدل كبير بعد استبدال اسم الهند بكلمة "بهارات" في دعوات لمجموعة العشرين

قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بإستبدال اسم الهند بكلمة "بهارات" في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، وذلك في خطوة تعكس جهود حزبه القومي الهندوسي لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين، باسم "رئيسة بهارات"، بدلا من "رئيسة الهند".

وعارض عدد من السياسيين والنواب استخدام مصطلح "رئيس بهارات" في دعوات العشاء الرسمية هذه.