تقرير: إسرائيل تجري اتصالات سرية مع أندونيسيا

التقرير يقول ان نتائج الانتخابات القادمة في أندونيسيا ستحدد الامكانية لتطبيع أندونيسيا علاقاتها مع إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن من وراء الكواليس تجري اتصالات سرية مع مسؤولين مهمين في أندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم.

وبحسب التقرير فإنه في شباط/فبراير 2024 ستجري انتخابات هامة في إندونيسيا لاختيار رئيس وبرلمان جديد، ونتائجها ستحسم إن كان ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.

حاليا لا توجد علاقات ديبلوماسية بين رسمية مع أندونيسيا، لكن يوجد قنوات اتصال مباشرة مع عدة جهات أندونيسيا معنيون بتعزيز العلاقات، كما يوجد بين البلدين علاقات تجارية وسياحية وتعاون أمني، وذكر التقرير أن الأمريكيين يعملون من وراء الكواليس لإقناع الأندونيسيين على تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل.

وذكر التقرير أن هناك نقاش في إسرائيل أن كانت أندونيسيا ستطبع علاقاتها مع إسرائيل قبل السعودية، أو ستفضل التوجه لهذا في أعقابها، في حين أن هناك من يأمل بتحركات لدفء العلاقات من جانب أندونيسيا نحو ذلك، وهناك مسؤولين في إسرائيل يعبرون عن شكوكهم حيال هذه القضية ويعتقدون أن الأندونيسيين غير مستعدين لذلك.

نفس المسؤولين أشاروا أيضا الى أن رياضيين إسرائيليين لم يسمح لهم بدخول أندونيسيا خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي تسبب لها فقدان استضافة بطولة دولية. ايضا مسؤول إسرائيلي يقول إن اندونيسيا تخشى من مظاهرات واحتجاجات لمتشددين ولذلك ستنتظر السعودية، مشيرا إلى أنه مع التشكيل الحالي للحكومة سيكون من الصعب للغاية تسخير الإندونيسيين لهذه الخطوة. مشيرا الى أنه مع التشكيلة الحالية للحكومة من الصعب جدا قيام الأندونيسيين بهذه الخطوة.