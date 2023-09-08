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سقوط طائرة هيلكوبتر اماراتية في البحر والبحث جار عن طاقمها

i24NEWS

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طائرة هليكوبتر
ENNAHAR TV / AFPطائرة هليكوبتر

سقوط طائرة هيلكوبتر اماراتية في البحر والبحث جار عن طاقمها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات اليوم الجمعة، أن هليكوبتر تابعة لشركة "إيروغلف" سقطت في البحر، وأن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وأوضحت أنها "تلقت  مساء الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغا بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة "إيروغلف" في البحر".

SANA / AFP
SANA / AFPسقوط هليكوبتر

وأضافت أن الطائرة كان "على متنها طياران اثنان، مصري وجنوب أفريقي". وأكدت أنهما كانا "في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي" في دبي.

وتابعت الهيئة أن "فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع".

والعام الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي بسبب عطل فني.

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