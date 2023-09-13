مسؤول أفغاني سابق لـ i24NEWS : "نحن إخوانكم، من فضلكم ساعدونا"

أصدر"فريد" نداء مباشرا إلى اليهود في جميع أنحاء العالم: "لم نعد ضائعين بعد الآن. نحن هنا، ونحتاج إلى مساعدتكم"

لا يبدو أن الأفغان والإسرائيليين متطابقان بشكل واضح. ومع ذلك، يقوم الناشطون الإسرائيليون الآن بحملة لإنقاذ أحد السكان الأفغان البشتون (منطقة قبائل البشتون)الذي يحمل اسما مستعارا هو "فريد"والذي عمل كموظف حكومي، والذي قال إن"جماعة البشتون هم في الواقع أحفاد إحدى قبائل إسرائيل المفقودة".

وقال "فريد" في مقابلة له مع i24NEWS من مخبأه في كابول: "الوضع في أفغانستان هو جحيم حي، في الأسبوع الماضي، تم اعتقال أحد أصدقائي المقربين والذي كان ناشطا اجتماعيا وحقوقيا. وبعد يومين، عثرت عائلته على جثته".

وأكد "فريد" على أنه يعتقد أن "طالبان تتعاون مع ما كان منافسًا لها، إيران، إنهم يدربون 65 ألف انتحاري. إنه وضع خطير للغاية"وأضاف "لدينا نفس التقاليد وطريقة اللباس". وأضاف: "نحن لا نأكل لحم الإبل"، في إشارة إلى قواعد الكشروت، التي تحرم أكل لحم الحيوانات التي ليس لها ظلف مشقوق. وأضاف: "نحن نرتدي عباءة مثل اليهود"، في إشارة إلى شال الصلاة. تاليت.

وأصدر"فريد" نداء مباشرا إلى اليهود في جميع أنحاء العالم: "لم نعد ضائعين بعد الآن. نحن هنا، ونحتاج إلى مساعدتكم"وبحسب "فريد"، فإنه حاول التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2018، قبل سيطرة حركة طالبان. "لقد كتبت رسالة إلى نتنياهو وحاولت تعزيز العلاقات بين البلدين. ولكن لسوء الحظ، كانت إسرائيل في خضم أزمة سياسية ولم أتلق جوابا".

وقال لـ i24NEWS وهو يصف الحياة في البلاد بعد عامين من سيطرة طالبان: “لا يستطيع أطفالي الذهاب إلى المدرسة، وانهارت الأعمال. الجميع يريد الهروب من البلاد، وبالتالي فإن مستقبل أفغانستان مظلم للغاية".

ومؤخرًا، بدأت منظمة تسمى "تخليص المظلومين" حملة لجمع التبرعات لمساعدة فريد وغيره من الأفغان المعرضين للخطر على مغادرة البلاد بأمان. أحد مديري المنظمة هو ماكس موشيه جيبسون، وقال: "بالنسبة لأشخاص مثل فريد، من الخطر حتى مغادرة البلاد إلى أماكن مثل باكستان"وتابع"لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لإخراجه من خلال دولة ثالثة."

وقد تمكنت المنظمة حتى الآن من جمع عشرات الآلاف من الدولارات، وأفاد جيبسون إن "مؤيدي الحملة يساهمون في الغالب بدافع من الروح الإنسانية، ولكن على ما يبدو، هناك أيضًا ارتباط روحي أيضًا"

يأتي هذا التعاون غير العادي بعد مرور أكثر من عامين على استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان. وأصبح الوضع لا يطاق بالنسبة لمعظم مواطنيها، وخاصة بالنسبة لأنصار الحكومة السابقة بقيادة الرئيس السابق أشرف غني.