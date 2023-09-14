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بنغلاديش: حريق يدمر مئات المتاجر بسوق محمد بور في بدكا

i24NEWS

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يحاول عمال الإنقاذ في السكك الحديدية البنغلاديشية تطهير خط السكك الحديدية في محطة أشوجانج بعد تصادم قطارين ، في منطقة براهمانباريا ، على بعد 80 كيلومتراً (50 ميلاً) إلى الشرق من دكا ، بنغلاديش ، .
AP / Zia Islam 2019 ©يحاول عمال الإنقاذ في السكك الحديدية البنغلاديشية تطهير خط السكك الحديدية في محطة أشوجانج بعد تصادم قطارين ، في منطقة براهمانباريا ، على بعد 80 كيلومتراً (50 ميلاً) إلى الشرق من دكا ، بنغلاديش ، .

"قوات من الجيش ورجال الإطفاء سيطرت على الحريق بعد انتشاره سريعا في سوق محمد بور، بسبب وجود كمية هائلة من المواد القابلة للاشتعال مثل زيوت الطهي والبلاستيك

أتى حريق هائل على مئات المتاجر في الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، قبل أن تفتح المحال أبوابها، في سوق بدكا عاصمة بنغلاديش، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين. وقال مسؤولون إن "قوات من الجيش ورجال الإطفاء سيطرت على الحريق خلال ست ساعات بعد انتشاره سريعا في سوق محمد بور، بسبب وجود كمية هائلة من المواد القابلة للاشتعال مثل زيوت الطهي والبلاستيك"

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بعدم سقوط ضحايا جراء الحريق، الذي ربما اندلع نتيجة ماس كهربائي، وقال مالك متجر لوسائل إعلام محلية: "أسرتي تعتمد على هذا المتجر في عيشها، ماذا عساي أن أفعل الآن وقد أصبح كل شيء رمادا؟".

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