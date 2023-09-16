محمد بن سلمان يغادر عُمان عقب زيارة خاصة

اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، "زيارة خاصة" إلى سلطنة عمان، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق. جاء ذلك وفق ما أوردته وكالتا الأنباء السعودية والعمانية، السبت.

OMANI ROYAL PALACE / AFP محمد بن سلمان يغادر سلطنة عمان بعد "زيارة خاصة" التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

ووصل ولي العهد السعودي الاثنين الماضي، إلى سلطنة عُمان، قادماً من الهند، بعد زيارة رسمية وحضور قمة «مجموعة العشرين» في العاصمة نيودلهي.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، الأمير محمد بن سلمان، في قصر البركة بمسقط، (الثلاثاء)، حيث تبادلا الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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من جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، عبر حسابه في منصة إكس، تويتر سابقًا: "سمو ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأرفق بدر العساكر بمنشوره صورة لمحمد بن سلمان وهو يلوح من داخل السيارة التي يستقلها خلال مغادرته، إلى سلطان عمان وبجانبه عدد من المسؤولين العمانيين.