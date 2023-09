محمد بن سلمان يغادر سلطنة عمان بعد "زيارة خاصة" التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، "زيارة خاصة" إلى سلطنة عمان، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق. جاء ذلك وفق ما أوردته وكالتا الأنباء السعودية والعمانية، السبت.

ووصل ولي العهد السعودي الاثنين الماضي، إلى سلطنة عُمان، قادماً من الهند، بعد زيارة رسمية وحضور قمة «مجموعة العشرين» في العاصمة نيودلهي.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، الأمير محمد بن سلمان، في قصر البركة بمسقط، (الثلاثاء)، حيث تبادلا الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.