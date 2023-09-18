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انفجارات غامضة تهز مدينة في شمال إيران

i24NEWS

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أفادت تقارير بأن طائرة بدون طيار سقطت في مدينة جرجان بمقاطعة جولستان شمال إيران، مما أحدث صوت دوي مرتفع بعد سماع عدة انفجارات في سماء المنطقة

أفادت تقارير بأن طائرة بدون طيار سقطت في مدينة جرجان بمقاطعة جولستان شمال إيران، مما أحدث صوت دوي مرتفع بعد سماع عدة انفجارات في سماء المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، وردت تقارير عن إصابة شخصين بشظايا بعد تحطم الطائرة بدون طيار في شوارع مدينة جرجان الإيرانية.

https://twitter.com/i/web/status/1703666257872961855

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