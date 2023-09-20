مستشار الرئيس الأذربيجاني:"إسرائيل شريك استراتيجي هام لأذربيجان"

يأتي اللقاء في ظل العملية العسكرية التي تقوم بها أذربيجان في اقليم ناغورنو قرة باغ

قال مستشار الرئيس الأذري حكمت حاجييف خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إن إسرائيل "شريك استراتيجي هام لأذربيجان" وإن التعاون بين البلدين ليس محصورا بالمجال الأمني، ويتعلق بمجموعة من المجالات، كما تحدث عن الأسلحة العسكرية المتطورة التي تستخدمها بلاده في العملية العسكرية في إقليم قرة باغ، والتعاون مع إسرائيل.

وخلال المحادثة، كانت هناك تلميحات الى استخدام الأذريين لطائرات مسيرة إسرائيلية في ناغورنو كراباغ، جيث وصف استخدام البلاد للذخائر الدقيقه لضرب أهداف عسكرية ومنع أضرار جانبية، وشدد حجيب على أن بلاده ترسل بطرق مختلفة رسائل للمواطنين الأرمن لأبلاغهم بأنه يجب عليهم الابتعاد عن مناطق معينة.

وقال إنه "السابق لأوانه" الحديث عن مساعدة مستقبلية إسرائيلية للوساطة مع ارمينيا، وقال إنه في نهاية الأمر مفاوضات مباشرة يرتبط مع ارمينيا واستعدادها خوض هذه ذلك، مضيفا أنه من خلال ما رآه في سلوك الأرمنيين، فإن نهجهم لم يكن مفيدا.

وأوضح أن هدف بلاده من العملية العسكرية التي تشنها في إقليم قرة باغ هو نزع اسلحة المسلحين المتوضعين في البلاد واستهداف قواعدهم مضيفا واصفا الرغبة "لمنع النظام العميل القائم على أراضينا من العمل" وبرأيه أنه في حال تم نزع السلاح، سيرغب الأرمن في ناغورنو كاراباخ في أن يكونوا جزءًا من أذربيجان.

أطلقت أذربيجان، أمس، ما سمته "أنشطة محلية لمكافحة الإرهاب" في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بينها وبين أرمينيا. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الأذربيجانية، التي زعمت أن هذه الأنشطة تهدف إلى "قمع الاستفزازات على نطاق واسع" وطرد "الجنود الأرمن" المنتشرين هناك في مواقع إطلاق النار والمنشآت العسكرية.