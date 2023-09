رئيس الإمارات محمد بن زايد: الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح

أكّد رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن اللقاء التلفزيوني لوي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم.

وأكد بن زايد أنّ الإمارات والسعودية شريكان في الهدف والطموح، وأن ولي العهد السعودي عبر خلال اللقاء عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم، مشددين سموهما على أن المقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة ودقة الرؤية التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان.