رئيس الإمارات محمد بن زايد: الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح

أكد بن زايد أنّ الإمارات والسعودية شريكان في الهدف والطموح، وأن ولي العهد السعودي عبر خلال اللقاء عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها

أكّد رئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن اللقاء التلفزيوني لوي العهد السعودي محمد بن سلمان، عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم.

وأكد بن زايد أنّ الإمارات والسعودية شريكان في الهدف والطموح، وأن ولي العهد السعودي عبر خلال اللقاء عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم، مشددين سموهما على أن المقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة ودقة الرؤية التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان.

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من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه لله، عبر منصة «إكس» أمس: "تابعت مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز" مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه".

وأضاف : "متفائلون بنجاح المملكة ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً بإذن الله".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أجرى لقاء مصورا مع قناة "فوكس نيوز" تطرق فيه إلى قضايا عدة مثل التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع إيران، وقضية جمال خاشقجي وغيرها. وقال ولي العهد السعودي خلال المقابلة إن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.