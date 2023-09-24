شهد هذا الجيب المأهول بإثنية أرمينية تطالب بالانفصال عن البلد المسلم المجاور لأرمينيا تحولا تاريخيا حسمه تفوق عسكري لأذربيجان التي أخضعت الجيب بعملية خاطفة

ينوي 120000 أرميني يقطنون في ناغورنو كراباخ الرحيل جماعيا إلى أرمينيا على ما أفاد حاكم المقاطعة لرويترز الأحد.

شهد هذا الجيب المأهول بإثنية أرمينية تطالب بالانفصال عن البلد المسلم المجاور لأرمينيا تحولا تاريخيا حسمه تفوق عسكري لأذربيجان التي أخضعت الجيب بعملية خاطفة الأسبوع المنصرم، ما دفع بأرمينيا السبت إلى حث الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة وضع الأرمن في ناغورنو كاراباخ.

وخاطب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "يجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة في ناغورنو كاراباخ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض".

وقال دافيد بابايان، مستشار رئيس "جمهورية أرتساخ" المعلنة من جانب واحد: "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمائة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".

ولم يحدد بابايان موعد المغادرة الجماعية للأرمن من كاراباخ، وعددهم نحو 120 ألف نسمة، عبر ممر لاتشين.

وتابع المتحدث: "مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوماً ما أمام الله على خطاياهم" وفق ما نقل العربي الجديد.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة الصحة في أرمينيا أن سيارات إسعاف أجلت بعض المصابين من ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا.