20 قتيلاً في انفجار في ناغورني كاراباخ ونزوح أكثر من 13 ألف لاجئ إلى أرمينيا

من المقرّر أن يستقبل الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل ممثلين عن أرمينيا وأذربيجان وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان خاضتا حروبا أودت بحياة عشرات الآلاف

لقي عشرون شخصا مصرعهم، ثلاثة عشر منهم مجهولو الهوية في انفجار مستودع للوقود في إقليم ناغورني كراباخ، مساء الاثنين، انفجر مستودع للوقود ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح، حسبما أعلنت السلطات الانفصالية الثلاثاء، مطالبة بمساعدة خارجية عاجلة.

وقالت في بيان "لا يزال عشرات الجرحى في حالة حرجة" فيما تم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى في ناغورني كاراباخ.

وقعت هذه الكارثة في خضم عملية نزوح تزيد عن 13 ألف شخص فرّوا من ناغورني كراباخ إلى أرمينيا، بعد أسبوع تقريباً من الهجوم الخاطف الذي قادته أذربيجان التي استردت الإقليم الانفصالي المأهول بغالبية من الأرمن.

وأعلنت الحكومة الأرمينية الثلاثاء أنها استقبلت أكثر من 13 ألف شخص، فيما لا تزال تتجه قافلة من مئات المركبات نحو يريفان، وفق فريق لوكالة فرانس برس.

يفرّ سكان ناغورني كاراباخ الأرمن بالرغم من وعد رئيس أذربيجان إلهام علييف الاثنين، بأنّ حقوق الأرمن في هذا الجيب الذي يحتلّه جيشه ستكون "مضمونة".

ومن المقرّر أن يستقبل الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل، ممثلين كباراً عن أرمينيا وأذربيجان وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان خاضتا حروبا بين الأعوام 1988 إلى العام 1994 (30 ألف قتيل) وفي خريف العام 2020 (6500 قتيل). وسيشارك ايضا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز، الدبلوماسي الإستوني تويفو كلار.

Russian Defense Ministry Press Service via AP في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، يظهر جندي روسي من قوات حفظ السلام يحرس بوابة معسكر بالقرب من ستيباناكيرت في ناغورنو كاراباخ.

ولا يزال مقررا أيضا لقاء مخطط له منذ فترة طويلة يجمع رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر في غرناطة بإسبانيا، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.