انفجار قوي يهز العاصمة الأوزبكية طشقند جراء "حريق في أحد المستودعات"

وصف شهود عيان حدثًا أكبر بكثير نشأ في مستودع جمركي بالقرب من المطار حيث أظهرت مقاطع فيديو عمودًا ضخمًا من النيران والدخان يتصاعد في السماء ليلا

هز انفجار قوي العاصمة الأوزبكية طشقند، بالقرب من مطارها خلال الليل، مما أدى إلى إصابة عدد غير محدد من الأشخاص، وفقا لوزارة الصحة الأوزبكية، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليغرام: "في الوقت الحالي، لا يوجد بينهم أي إصابات خطيرة. ويقوم الأطباء في هذه الساعة بتقديم كل المساعدة الطبية اللازمة"، ووصفت الحادث بأنه "حريق" في أحد المستودعات.

وأضاف أنه "يتم أيضًا تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمصابين في الحريق في مكان الحادث وفي الشقق المحيطة".

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ومع ذلك، وصف شهود عيان، استشهدت بهم Nova24 ، حدثًا أكبر بكثير نشأ في مستودع جمركي بالقرب من المطار، حيث أظهرت مقاطع فيديو عمودًا ضخمًا من النيران والدخان يتصاعد ليلا في السماء.

وأظهر مقطع فيديو آخر سماء الليل مضاءة بشكل ساطع والشقق تهتز، مع اختلاف التقارير عن نوع المستودع ومحتوياته.

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وأكدت وزارة الطوارئ الأوزبكية (FVV) إنه تم السيطرة على الوضع واحتواء الحدث، بحسب رويترز.

أوزبكستان هي أكبر جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق من حيث عدد السكان في آسيا الوسطى، وتشيع الحرائق التي تعزى إلى المعدات المتهالكة وضعف الالتزام بمعايير السلامة. ومع ذلك، فإن حوادث بهذا الحجم نادرة، بحسب وكالة فرانس برس.