انفجار قوي يهز العاصمة الأوزبكية طشقند جراء "حريق في أحد المستودعات"

هز انفجار قوي العاصمة الأوزبكية طشقند، بالقرب من مطارها خلال الليل، مما أدى إلى إصابة عدد غير محدد من الأشخاص، وفقا لوزارة الصحة الأوزبكية، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليغرام: "في الوقت الحالي، لا يوجد بينهم أي إصابات خطيرة. ويقوم الأطباء في هذه الساعة بتقديم كل المساعدة الطبية اللازمة"، ووصفت الحادث بأنه "حريق" في أحد المستودعات.

وأضاف أنه "يتم أيضًا تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمصابين في الحريق في مكان الحادث وفي الشقق المحيطة".