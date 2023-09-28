جمهورية ناغورنو كاراباخ ستزول من الوجود اعتبارًا من 1 يناير 2024

تم الإعلان عن زوال جمهورية ناغورنو كاراباخ من الوجود اعتبارًا من 1 يناير 2024 على ضوء الهجوم الخاطف الذي أعاد سيطرة أذربيجان على الجيب الانفصالي

بعد أيام غلب عليها التوتر والغموض بخصوص مستقبل جمهورية ناغورنو كاراباخ التي نجح الجيش الأذربيجاني بإخضاعها وإعلانها أرضا أذربيجانية، صدر اليوم قرار تاريخي يقضي بزوال الجمهورية الانفصالية من الوجود اعتبارا من يناير / كانون الثاني 2024.

ووقع رئيس الدولة الانفصالية سامفيل شهرمانيان، في مرسوم رسمي، "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية بحلول الأول من يناير 2024، وستنتهي جمهورية ناغورنو كاراباخ (آرتساخ) من الوجود".

وجاء هذا الإعلان مع فرار عشرات الآلاف من الأرمن في أعقاب الهجوم الأذربيجاني الأسبوع الماضي. وأشار المرسوم إلى اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لإنهاء القتال، وبعد ذلك سيتم السماح "بالحركة الحرة والطوعية ودون عوائق" لسكان ناغورنو كارباخ مقابل نزع سلاح القوات في أرمينيا.

AP Photo/Sergei Grits, File جندي من أصل أرمني يقف بجوار علم ناغورنو كاراباخ في منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية عند حدود جديدة مع منطقة كالباجار التي تم تسليمها إلى أذربيجان، في 25 نوفمبر 2020.

أمس الأربعاء، أعلنت دائرة الحدود في أذربيجان، اعتقال روبن فاردانيان، وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناغورني كاراباخ، أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا، وتابعت "السلطات نقلت فاردانيان إلى باكو وسلمته إلى أجهزة حكومية أخرى".

وفي الوقت نفسه شهدت يريفان وفق آخر تحديث، وصول أكثر من 65.000 لاجئ من ناغورني كراباخ، حملوا متاعهم المنقول في شاحنات اتجهت نحو ممر لاتشين الفاصل بين أرمينيا والجيب الانفصالي المأهول بأغلبية أرمنية.

فر السكان الأرمن بالرغم من تعهد رئيس أذربيجان إلهام علييف الحفاظ على حقوقهم، لكن الأصوات التي ارتفعت قالت إنهم لن يطيقوا العيش تحت حكم أذربيجان.