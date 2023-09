باكستان: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 52 وفاة

قتل 52 شخص على الأقل وأصيب 60 بجروح في انفجار وقع قرب مسجد في ولاية بلوشيستان في باكستان على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

