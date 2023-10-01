تركيا: حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في أنقرة

موقع مقرب من "الكردستاني": كتيبة "الخالدين" نفذت هجوم أنقرة

أعلن "حزب العمال الكردستاني"، وهو جماعة مسلحة تصنفها تركيا والدول الغربية "منظمة إرهابية"، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم أمام مبنى البرلمان في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحا، أن اثنان جاءا على متن مركبة خفيفة نفذا هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر". وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

وأدانت عدة دول عربية وغربية الهجوم وهو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام من مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر 2022.