القضاء الإيراني يصدر حكمًا بالإعدام على مهاجم السفارة الأذربيجانية في طهران

وفقا لوسائل إعلام أذربيجانية فقد أصدرت "محكمة إيرانية حكما بالإعدام على المواطن الإيراني ياسين حسين زاده، منفذ الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران"

أصدرت المحكمة الإيرانية في طهران حكما بالإعدام على منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق النشر في روسيا اليوم.

ووفقا لوسائل إعلام أذربيجانية فقد أصدرت "محكمة إيرانية حكما بالإعدام على المواطن الإيراني ياسين حسين زاده، منفذ الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران".

وكان المدعي العام الإيراني قد أعلن في أيلول المنصرم أن القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران قد أُحيلت إلى المحكمة.

ووقع الهجوم في 27 كانون الثاني / يناير الماضي، وأدى إلى مقتل رئيس الأمن في البعثة الدبلوماسية، وإصابة اثنين من زملائه. وبعد يومين، أجلت باكو موظفي سفارتها في طهران وأفراد أسرهم، البالغ عددهم 53 شخصا.

كما أدان في حينه، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الهجوم المسلح، ووصفه بأنه هجوم إرهابي، وطالب بإجراء تحقيق فوري ومعاقبة المسؤولين عنه.