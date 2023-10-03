عصابة في باكستان تستأصل مئات الكلى دون علم أصحابها وتبيعها للأثرياء

يشتبه بالإضافة بقيام شخص يعمل ميكانيكي سيارات بالعمل كمساعد جراحي لزعيم العصابة وتم بيع الكلى المنهوبة مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية (120 ألف دولار) لكل منها

قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على ثمانية أعضاء في عصابة لتهريب الأعضاء في شمال شرق باكستان. ووجهت السلطات القضائية لزعيم العصابة المزعوم فؤاد مختار، بالتورط باستخراج كلى لأكثر من 300 شخص والاتجار بها بهدف الربح.

ويضيف التقرير المنشور في موقع المستقلة أنه تم القبض على مختار في السابق خمس مرات بتهمة سوء الممارسة، لكنه تمكن من الحصول على كفالة في كل مرة. و قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب انتزاع أعضائهم بهذه الطريقة.

أشارت التحقيقات إلى أن العصابة نفذت عملياتها في إقليم البنجاب الشرقي، و كذلك في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير.

وقال محسن نقفي، رئيس وزراء إقليم البنجاب، إن عمليات زرع الأعضاء أجريت في منازل خاصة، دون علم المريض في كثير من الأحيان. كما يشتبه بقيام شخص يعمل ميكانيكي سيارات بالعمل كمساعد جراحي للسيد مختار فضلا عن عمله في جذب المرضى الضعفاء من المستشفيات.

وأضاف نقفي أنه تم بيع الكلى المنهوبة مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية (120 ألف دولار) لكل منها. وعبر المسؤول عن ذهوله من بشاعة الأعمال خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد: “إن الحقائق و الأرقام التي وصلت إلينا تجعل القلب يرتعش”.