English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • أربعة قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري ببانكوك والقبض على المعتدي البالغ 14 عامًا

أربعة قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري ببانكوك والقبض على المعتدي البالغ 14 عامًا

I24NEWS and agencies

I24NEWS and agencies

دقيقة 2
سيارات الإسعاف تنتظر خارج مخرج مركز سيام باراجون التجاري في بانكوك بعد إطلاق نار كثيف
AP Photo/Tian Macleod Jiسيارات الإسعاف تنتظر خارج مخرج مركز سيام باراجون التجاري في بانكوك بعد إطلاق نار كثيف

قالت خدمات الطوارئ إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك. وذكرت محطة التلفزيون التايلاندية "بي بي إس" أن 5 أشخاص أصيبوا

أفادت الشرطة في تايلاند في تقرير أولي، الثلاثاء بوقوع أربعة قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري ببانكوك والقبض على المعتدي البالغ 14 عامًا.

LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFPإخلاء عام بعد إطلاق النار في مركز سيام باراجون للتسوق في بانكوك، 3 أكتوبر 2023

وقالت خدمات الطوارئ إن أربعة  أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك. وذكرت محطة التلفزيون التايلاندية "بي بي إس" أن 5 أشخاص أصيبوا، حسبما نقلت وكالة رويترز.

https://twitter.com/i/web/status/1709168268228149513

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وكتب رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، على موقع "إكس" (توتير سابقا): "أنا على علم بحادث إطلاق النار في سيام باراغون وأمرت الشرطة بالتحقيق. أنا قلق للغاية بشأن السلامة العامة".

Lillian SUWANRUMPHA / AFP
Lillian SUWANRUMPHA / AFPيغادر الناس مركز سيام باراجون للتسوق في بانكوك في 3 أكتوبر 2023، بعد حادث إطلاق نار في المركز التجاري

من جانبها، شاهدت مراسلة لوكالة فرانس برس في المكان، مئات الأشخاص وهم يهرعون إلى خارج مركز التسوق.

ويأتي إطلاق النار قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلاند الحديث، عندما هاجم ضابط شرطة سابق مسلح بسكين وبندقية حضانة، مما أسفر عن مقتل 24 طفلاً و12 شخصًا بالغًا.

https://twitter.com/i/web/status/1709149825093222700

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تمسك تايلاند بمعدلات عالية من ملكية الأسلحة ولديها تاريخ طويل وعنيف من حوادث الأسلحة النارية، الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وفي عام 2020، قام ضابط سابق بالجيش بأعمال منفلتة في مركز تسوق في كورات، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة العشرات.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق