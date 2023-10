أفادت الشرطة في تايلاند في تقرير أولي، الثلاثاء بوقوع أربعة قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري ببانكوك والقبض على المعتدي البالغ 14 عامًا.

وقالت خدمات الطوارئ إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك. وذكرت محطة التلفزيون التايلاندية "بي بي إس" أن 5 أشخاص أصيبوا، حسبما نقلت وكالة رويترز.