قالت خدمات الطوارئ إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك. وذكرت محطة التلفزيون التايلاندية "بي بي إس" أن 5 أشخاص أصيبوا

أفادت الشرطة في تايلاند في تقرير أولي، الثلاثاء بوقوع أربعة قتلى على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري ببانكوك والقبض على المعتدي البالغ 14 عامًا.

LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP إخلاء عام بعد إطلاق النار في مركز سيام باراجون للتسوق في بانكوك، 3 أكتوبر 2023

وقالت خدمات الطوارئ إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في الحادث الذي وقع في مركز "سيام باراغون" في بانكوك. وذكرت محطة التلفزيون التايلاندية "بي بي إس" أن 5 أشخاص أصيبوا، حسبما نقلت وكالة رويترز.

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وكتب رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، على موقع "إكس" (توتير سابقا): "أنا على علم بحادث إطلاق النار في سيام باراغون وأمرت الشرطة بالتحقيق. أنا قلق للغاية بشأن السلامة العامة".

Lillian SUWANRUMPHA / AFP يغادر الناس مركز سيام باراجون للتسوق في بانكوك في 3 أكتوبر 2023، بعد حادث إطلاق نار في المركز التجاري

من جانبها، شاهدت مراسلة لوكالة فرانس برس في المكان، مئات الأشخاص وهم يهرعون إلى خارج مركز التسوق.

ويأتي إطلاق النار قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلاند الحديث، عندما هاجم ضابط شرطة سابق مسلح بسكين وبندقية حضانة، مما أسفر عن مقتل 24 طفلاً و12 شخصًا بالغًا.

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تمسك تايلاند بمعدلات عالية من ملكية الأسلحة ولديها تاريخ طويل وعنيف من حوادث الأسلحة النارية، الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وفي عام 2020، قام ضابط سابق بالجيش بأعمال منفلتة في مركز تسوق في كورات، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة العشرات.