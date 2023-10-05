انفجار بحيرة جليدية في الهند يؤدي إلى مقتل 10 أشخاص وفقدان 82 آخرين في كارثة مناخية

خلفت آثار الحدث الكارثي سلسلة من الدمار في أربع مناطق في الولاية، مما أدى إلى جرف الناس والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والجسور

تسبب انفجار بحيرة جليدية في الهند بخسائر مأساوية فادحة، حيث تأكد حتى الآن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينما لا يزال 82 آخرون في عداد المفقودين، وفقًا لما ذكرته السلطات المحلية.

وقد خلفت آثار الحدث الكارثي سلسلة من الدمار في أربع مناطق في الولاية، مما أدى إلى جرف الناس والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والجسور.

ووصف هيمانشو تيواري، المتحدث باسم الجيش الهندي، حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات العارمة التي أعقبت انفجار البحيرة الجليدية في ولاية سيكيم شمال شرق البلاد.

Indian Defence Ministry/AFP/File جندي هندي وكلب يبحثان عن ناجين بعد انهيار جليدي مميت على نهر سياتشن الجليدي، 8 فبراير 2016

طاول الدمار الطرق وتدمر 14 جسرا، مما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة للسكان والسلطات على حد سواء.

وتحدث السكرتير العام لولاية سيكيم، فيجاي بوشان باتاك، للصحفيين في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مؤكدا انتشال عشر جثث واختفاء 82 شخصا، بما في ذلك أفراد من الجيش. ومن بين المفقودين، تم تحديد 22 جنديًا، بينما تم إنقاذ جندي حالفه الحظ بالنجاة.

يرجع أصل تدفق المياه إلى بحيرة لوناك المرتفعة على ارتفاعات شاهقة، والتي تقع عند قاعدة نهر جليدي بالقرب من كانغشينجونغا، ثالث أعلى جبل في العالم. أدى انفجار هذه البحيرة إلى حدوث فيضانات عنيفة، والتي انضمت إلى نهر ممتلئ أصلا، لتتفاقم حدتها بسبب الأمطار الموسمية.

وأحدث الطوفان دمارًا، وألحق أضرارًا بأحد السدود وجرف المنازل والجسور على طول مساره، مخلفًا وراءه "دمارًا خطيرًا"، وفقًا لما ذكرته حكومة ولاية سيكيم.

ويسلط هذا الوضع الضوء على اتجاه مثير للقلق يتمثل في البحيرات الجليدية التي تحيطها صخور غير ثابتة وتتعرض في كثير من الأحيان لفيضانات عنيفة مع استمرار درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، مما يتسبب في ذوبان الجليد. إن تأثير هذا التحول البيئي جعله أمرا شائعا بشكل متزايد في المنطقة.

وكشفت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن بحيرة لوناك شهدت انخفاضًا كبيرًا في الحجم بين عشية وضحاها، حيث فقدت ما يقرب من ثلثي مساحتها، أي ما يعادل حوالي 150 ملعبًا لكرة القدم (105 هكتارًا).