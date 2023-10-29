حشد غاضب مؤيد للفلسطينيين يحاول مهاجمة طائرة إسرائيلية هبطت في داغستان

حشد من المسلمين في داغستان يحاولون الاعتداء على مسافرين إسرائيليين بالمطار

اقتحم حشد من المسلمين مطار محج قلعة عاصمة داغستان جنوب روسيا وحاولوا الاعتداء على مسافرين إسرائيليين بعد هبوط طائرتهم في المطار، وإفيد أنه تم حاليا إغلاق المطار وتحويلات الرحلات الى مطارات روسية أخرى.

وتجمع الحشد وهم يهتفون "الله أكبر" ويحملون الأعلام الفلسطينية ويفحصون المركبات في المطار بهدف العثور على إسرائيليين. ووفقا لتقارير روسية ، كان تأجيل هبوط الطائرة نصف ساعة بسبب الاحتجاجات.

وتطرق مصدر أمني الى الأحداث التي شهدها مطار داغستان بجنوب روسيا إن "هذا حادث لم ينته بعد". وبحسب المصدر فإن "عدداً صغيراً نسبياً من الإسرائيليين واليهود معزولين حالياً ومؤمنين في المطار. ونحن نعمل على إقلاعهم من هناك لمواصلة الرحلة إلى موسكو بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

ووقع أمس حادث مشابه في فندق فلامينغو في المدينة ، حين هاجم مسلمون الفندق بعد انباء عن وجود إسرائيليين، وردا على ذلك نشر الفندق بيانا بأنه يحظر دخول الإسرائيليين واليهود.