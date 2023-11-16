التحقيق بحادث اصطدام سيارة قادها يميني متطرف بحاجز عند مدخل السفارة الإسرائيلية في اليابان

ووفقا للتقارير الواردة من اليابان اصيب في الحادث شرطي ياباني وسائق السيارة من اليمين المتطرف

اصطدمت اليوم اليوم الخميس في حاجز عند مدخل السفارة الإسرائيلية في طوكيو، ما أسفر عن إصابة شرطي. ووفقا لتقارير إعلامية يابانية اعتقل رجل في سنوات الخمسين من عمره، وهو ناشط في منظمة يمينية متطرفة في اليابان.

وأغلقت الشرطة اليابانية الدخول الى المنطقة، وصرح مسؤول في السفارة الإسرائيلية في اليابان لموقع "واينت" إن الحدث قيد التحقيق.

وصرح عامل في أحد المطاعم القريبة من السفارة والواقع على مسافة 100 منها إنه :"حوالي الساعة الـ11:00 سمعت صوت اصطدام، خرجت من المطعم ورأيت شرطيا مصابا، عاني من أوجاع ونزيف".

وتعتبر اليابان من الدول الأكثر دعما لإسرائيل في آسيا، ودعي السفير الإسرائيلي لدى اليابان جلعاد كوهين الأحد الى مظاهرة مؤيدة لإسرائيل نظمتها حركة ماكويا ، وهي حركة دينية مؤيدة لإسرائيل تأسيت 1948 من قبل ايكورو تشيما، وتسعى لفهم الحقيقة الداخلية للدين التوراني أو "حب الروح القدس"، مقرها الرئيسي في طوكيو ولها فروع في 200 دولة ويبلغ عدد أتباعها 50 ألف.

واستقبل أعضاء الحركة في المظاهرة التي بلغ عدد المشاركين بها 1200 شخصا، برفع الأعلام الإسرائيلية والعبرية وأناشيد دينية باللغة العبرية. ومنذ اندلاع الحرب أجريت في اليابان عدة مظاهرات مؤيدة لاسرائيل شارك بأحدها 400 شخص بحضور السفير الاسرائيلي، وسفيري الولايات المتحدة والمانيا في اليابان. في المقابلة نظمت مظاهرات صغيرة نسبيا مؤيدة للفلسطينيين من قبل يساريون ومسلمون يعيشون في اليابان.

Kazuhiro NOGI / AFP الشرطة تعمل في مكان اصطدام سيارة بحاجز بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو في 16 نوفمبر، 2023.