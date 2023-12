كشمير تطوي صفحة الحكم الذاتي بأمر من المحكمة العليا في الهند

قالت محبوبة مفتي رئيسة وزراء كشمير السابقة "إن شعب جامو وكشمير لن يفقد الأمل أو يستسلم. كفاحنا من أجل الشرف والكرامة سيستمر بغض النظر عن ذلك. إنها ليست نهاية الطريق بالنسبة لنا"

صادقت المحكمة العليا في الهند الإثنين على قرار تاريخي ينهي صفحة الحكم الذاتي في كشمير من خلال المصادقة على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي المحدود لولاية جامو كشمير التي تطالب بالاستقلال منذ عقود.

وقضت المحكمة بأن القرار الصادر في العام 2019 والذي يمنح نيودلهي السلطة لإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان "تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".

وكتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن هذا القرار هو "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا". بينما قالت الأحزاب السياسية في كشمير التي عارضت الإلغاء، وكانت من بين الذين لجأوا إلى المحكمة، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء الحكم.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية قبل صدور الحكم في منطقة تشهد أعمال عنف واحتجاجات منذ بدء التمرد المناهض للهند في عام 1989. وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص على الرغم من تراجع أعمال العنف في السنوات الأخيرة..

وقال عمر عبد الله، رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لجامو وكشمير، على موقع X: "أشعر بخيبة أمل ولكن ليس بالإحباط. سيستمر النضال. لقد استغرق حزب بهاراتيا جاناتا عقودًا للوصول إلى هنا. نحن أيضًا مستعدون لجولة طويلة الأمد."

ورددت محبوبة مفتي، رئيسة وزراء سابقة أخرى ورئيسة الحزب الديمقراطي الشعبي لجامو وكشمير، هذه الآراء قائلة: "إن شعب جامو وكشمير لن يفقد الأمل أو يستسلم. كفاحنا من أجل الشرف والكرامة سيستمر بغض النظر عن ذلك. إنها ليست نهاية الطريق بالنسبة لنا."

يشار إلى أن المحكمة العليا أمرت الاثنين أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 أيلول/سبتمبر 2024.