تقرير: مقتل 23 شخصًا في تفجير انتحاري مرتبط بطالبان في قاعدة عسكرية باكستانية

أعلنت حركة طالبان الباكستانية الثلاثاء عن مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة عسكرية في شمال غرب باكستان بشاحنة ملغومة ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل.

أعلنت حركة طالبان الباكستانية الثلاثاء عن مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة عسكرية في شمال غرب باكستان بشاحنة ملغومة ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل. وقال أحد المسؤولين: "لقد قُتل العديد منهم أثناء نومهم ويرتدون ملابس مدنية، لذلك ما زلنا نحدد ما إذا كانوا جميعاً عسكريين".

وبحسب المسؤول الباكستاني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن الهجوم استهدف قاعدة في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، بالقرب من الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وأضاف أن 27 شخصا آخرين أصيبوا عندما انفجرت سيارة انتحارية مفخخة في مبنى مدرسة تم تحويله إلى قاعدة عسكرية مؤقتة.

(AP Photo) مسؤولو الأمن يفحصون الأضرار في موقع تفجير في مركز للشرطة على مشارف ديرا إسماعيل خان، باكستان، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وأضاف المسؤول أن ثلاث غرف انهارت وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض مع مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وقالت حركة الجهاد الباكستانية – وهي جماعة جديدة تابعة لحركة طالبان الباكستانية – إن الهجوم بدأ حوالي الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بـ "هجوم استشهادي" قام به أحد المقاتلين قبل أن يقتحم آخرون المجمع.

(AP Photo/Irfan Mughal) رسم توضيحي - متطوعون وعامل إنقاذ يقومون بتحميل ضحية في سيارة إسعاف في موقع انفجار قنبلة في ديرا إسماعيل خان، باكستان، الجمعة 3 نوفمبر 2023.

وفي الشهر الماضي، أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، انفجرت قنبلة في دراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 21 آخرين.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تعرضت مركبتان تقلان عسكريين إلى "كمين نصبه الإرهابيون"، حسبما ذكر بيان، مضيفًا أن 14 جنديًا قتلوا.

وتصاعدت الهجمات في المناطق القريبة من الحدود الأفغانية في الأشهر الأخيرة.