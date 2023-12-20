ماليزيا تمنع السفن الإسرائيلية من الرسو وشحن البضائع في موانئها

يأتي هذا القرار بعد منع رسو السفن تابعة لشركة "تسيم" الإسرائيلية

أعلنت ماليزيا اليوم الأربعاء أنها ستمنع السفن التابعة لشركة "تسيم" الإسرائيلية من الرسو في موانئ البلاد، في خطوة رمزية مرتبطة بالحرب في غزة.

كما ستمنع ماليزيا السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي من الرسو في موانئها، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها،وذلك بحسب ما صرح به رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان، حيث أكد أن الحظر يسري بصورة فورية.

وقال رئيس الوزراء :"هذه العقوبات هي رد على أنشطة إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية وانتهاك القانون الدولي من خلال المجازر والفظائع المستمرة ضد الفلسطينيين".