هجوم بطائرة بدون طيار على سفينة "مرتبطة بإسرائيل" في بحر العرب بالقرب من سواحل الهند

أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أنها تلقت بلاغاً عن هجوم بطائرة بدون طيار على سفينة، مما أدى إلى انفجار وحريق، وتم إخماد الحريق، بحسب الإعلان، لم تقع إصابات بين الركاب. كما ورد أنه تم فتح تحقيق لتوضيح ملابسات الحادث، دون توجيه اللوم لأي جهة.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبراي" أن السفينة التي تعرضت اليوم لهجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من سواحل الهند هي ناقلة تحمل مواد كيماوية و"مرتبطة بإسرائيل"، وأبحرت تحت علم ليبيريا، ولم يذكر كيف ترتبط بإسرائيل بالضبط