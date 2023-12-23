هجوم بطائرة بدون طيار على سفينة "مرتبطة بإسرائيل" في بحر العرب بالقرب من سواحل الهند

تقرير عن حادث على بعد نحو 200 ميل جنوب غرب فيرافال بالهند

أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أنها تلقت بلاغاً عن هجوم بطائرة بدون طيار على سفينة، مما أدى إلى انفجار وحريق، وتم إخماد الحريق، بحسب الإعلان، لم تقع إصابات بين الركاب. كما ورد أنه تم فتح تحقيق لتوضيح ملابسات الحادث، دون توجيه اللوم لأي جهة.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبراي" أن السفينة التي تعرضت اليوم لهجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من سواحل الهند هي ناقلة تحمل مواد كيماوية و"مرتبطة بإسرائيل"، وأبحرت تحت علم ليبيريا، ولم يذكر كيف ترتبط بإسرائيل بالضبط

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وبحسب الخريطة التي نشرتها UKMTO، فإن الحادث وقع بالقرب من سواحل الهند منه إلى سواحل اليمن في بحر العرب، على مسافة 370 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرافال في ولاية غوجارات الهندية. من غير الواضح ما إذا كان المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤولين بالفعل عن الهجوم، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا موقف غير عادي إلى حد ما فيما يتعلق ببقية هجماتهم.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلي في قطاع غزة، هاجم الحوثيون عشرات السفن المتجهة نحو "إسرائيل" أو التي لها صلة بها في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ونفذ الحوثيون هجماتهم على سفن تجارية وأخرى حربية بطائرات مسيرة وصواريخ وقذائف، وسط تحذيرات من أن الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة؛ لكون الوضع دقيقاً وخطراً في هذه المنطقة الاستراتيجية عالمياً.

بدورها اختارت بعض شركات الشحن بالفعل إعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح بعيداً عن البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة أوقات الرحلة وتكلفة إضافية.

وبعد الهجوم على السفينة قرب سواحل الهند، مسؤول إيراني كبير يحذر: "توقعوا إغلاق المزيد من الممرات البحرية"

قال عضو كبير في الحرس الثوري الإيراني، إنه "إذا استمر عدوان إسرائيل والولايات المتحدة، فإنهما سيتوقعان إغلاق المزيد من الممرات البحرية"، ويأتي كلامه على خلفية الهجوم بطائرة بدون طيار على سفينة متصلة بإسرائيل. في بحر العرب بالقرب من الشواطئ الهندية. وذكرت شركة الأمن البحري "إمبراي" أن السفينة أبحرت تحت علم، لكن لها علاقات بإسرائيل. وبحسب بيان الشركة، فقد تم إخماد الحريق الذي اندلع على متنها، ولم تقع إصابات في صفوف الطاقم. وذكرت الشركة أيضًا أن البحرية الهندية "ردت" على هجوم الطائرات بدون طيار، لكنها لم تذكر كيف تصرفت (ليور بن آري).