انفجار غامض أمام السفارة الإسرائيلية في الهند

استدعيت شرطة نيودلهي الى منطقة السفارة الإسرائيلية في الهند بعد بلاغ عن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند. ووفقا للتقارير في وسائل الإعلام المحلية، لم يسفر الإنفجار عن إصابات نتيجة الانفجار ولا بين المبعوثين الديبلوماسيين والموظفين في السفارة. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل تتعاون مع السلطات في نيودلهي بهدف التحقيق في ظروف الانفجار والذي لم يعرف سببه بعد.

ويشارا إلى في كانون ثاني/يناير 2021 ، وقع انفجار أيضا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي. ولم تقع إصابات في ذلك الوقت، لكن تضررت عدة سيارات من قوة الانفجار. ويبدو أنها عبوة ناسفة انفجرت على الفور. وتم اكتشاف رسالة في مكان الحادث جاء فيها أنه انتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، واتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية عن الانفجار. وبعد حوالي ستة أشهر، تم القبض على أربعة طلاب من كشمير للاشتباه في تورطهم في الحادث.

أما في 13 شباط/فبراير 2012، تم إلصاق عبوة ناسفة بسيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية، وأدى الانفجار إلى إصابة أربعة أشخاص، من بينهم طال يهوشوع، زوجة الملحق الأمني ​​في السفارة. وكانت الشكوك الرئيسية أن التفجير كان ردا على اغتيالات علماء نوويين إيرانيين نسبت إلى إسرائيل، وقالت الشرطة الهندية إن المشتبه به في الهجوم مواطن إيراني يدعى خوشانج أفشار، والذي فر من البلاد بعد الانفجار.