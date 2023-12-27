هل تقف ايران من وراء الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند؟

الانفجار كان على مسافة عشرات الأمتار من السفارة ويتم التحقيق فيه على أنه هجوم

في إسرائيل يقدرون صباح اليوم أن ايران من تقف وراء انفجار العبوة الناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي أمس والتي يتم التحقيق بها على أنها هجوم، وذكر "واينت" أنه عثر في المكان على رسالة موجهة الى السفير الإسرائيلي في الهند ناؤورجالئون تطرقت إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة. وذكرت الرسالة أيضا كلمة "انتقام". الرسالة التي كانت ملفوفة بما يبدو أن علم إسرائيل أو رسمة له، كانت توقيع منظمة غير معروفة تطلق على نفسها "مقاومة سر الله ".

وذكرت التقارير أن العبوة الناسفة وضعت وراء السفارة الإسرائيلية في نيو دلهي، على مسافة عشرات الأمتار منها، ولم يكن هناك مصابين في الانفجار، والذي وقع بالوقت الذي تواجد فيه طاقم السفارة داخل المبنى، جميع أفراد الطاقم سمعوا صوت انفجار قوي، وكان دخان من الخلفية، وفي نفس المكان انفجر قبل عامين عبوة ناسفة قرب السفارة الا أنها لم تسفر عن إصابات.

وذكرت وسائل إعلامية هندية بأن الشرطة في العاصمة نيودلهي رصدت مشتبهين في لقطات كاميرات أمنية في المنطقة التي وقع فيها الانفجار أمس، ووفقا للتقارير تقوم الشرطة حاليا بتحليل الصور وتحاول إعادة بناء الطريق الذي سلكوه كجزء من الملاحقة لاعتقالهم.

وأكد المسؤولون الذين تحدثوا مع وكالة الأنباء المحلية ANI، أن دور المشتبه بهم في تفجير العبوة الناسفة لم يتضح بعد. وذكرت المصادر "شوهد الاثنان يتجولان في المنطقة في اللقطات الأمنية. نحاول التعرف على هويتهما وفهم ما كانا يفعلانه في المنطقة وقت تلقينا التقرير. ولن تتضح الأمور إلا بعد استجوابهما".

وبعد ساعات من الحدث نشر مجلس الأمن القومي أمس سلسلة من التوصيات للإسرائيليين الذين يتواجدون في الهند عموما وفي العاصمة نيودلهي على وجه الخصوص ، "وذلك في ظل المخاوف من تكرار الأحداث".