الزلزال في اليابان: مصرع ما لايقل عن 30 شخصا وإجلاء أكثر من 51 ألف شخص و155 هزة أرضية في 24 ساعة

أعلنت الشرطة وسلطات مقاطعات، صباح اليوم، انتشال جثث من تحت أنقاض مبانٍ منهارة، كما تم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية إلى المناطق المتضررة.

أسفر زلزال قوي ضرب وسط اليابان في أول أيام العام الجديد عن مقتلما لا يقل عن 30 شخصا وإجلاء أكثر من 51 ألف شخص، في ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية رصد أكثر من 155 هزة أرضية منذ أن ضرب الزلزال لأول مرة شبه جزيرة نوتو النائية، محذرة من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

ومن جهتها وتم إرسال أفراد من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما تم إغلاق مطار محلي بعد أن أحدث الزلزال شقوقا في مدرجه.كما تم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية إلى المناطق المتضررة.

ووقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما تسبب في تدمير مبانٍ وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل ودفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة.

كما تسبب في موجات بارتفاع متر تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة.

ولا يزال حجم الأضرار وعدد الضحايا غير واضح بعد مرور قرابة يوم على الكارثة، إذ لحقت أضرار بالغة بطرق رئيسية مؤدية إلى المناطق الأكثر تضررا مما قوض جهود الإنقاذ.