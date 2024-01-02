تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية للطعن في الرقبة خلال حديثه للصحافيين

"لي" تعرَّض للطعن في الجانب الأيسر من العنق من قِبَل شخص مجهول أثناء تحدثه إلى الصحافيين بعدما تفقَّد موقع مطار جاديوكدو الجديد في بوسان

تعرّض زعيم المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، أثناء حديثه للصحفيّين في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرقي البلاد. وبحسب ما نشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ظهرت صورة يظهر فيها السياسي ممدّدًا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل. وأشارت يونهاب إلى أنه تم القبض على المهاجم في مكان الواقعة.

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وأوضحت الوكالة أن "لي" تعرَّض للطعن في الجانب الأيسر من العنق من قِبَل شخص مجهول أثناء تحدثه إلى الصحافيين بعدما تفقَّد موقع مطار جاديوكدو الجديد في بوسان.

وأشارت إلى أنه جرى نقل السياسي المعارض إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد نحو 20 دقيقة من الاعتداء، وكان واعياً، لكن النزيف استمر أثناء نقله.

وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، بحسب المتحدثة باسمه كيم سو كيونج. وشدّد يون على أن "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبداً مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف".