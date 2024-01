تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية للطعن في الرقبة خلال حديثه للصحافيين

تعرّض زعيم المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، أثناء حديثه للصحفيّين في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرقي البلاد. وبحسب ما نشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ظهرت صورة يظهر فيها السياسي ممدّدًا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل. وأشارت يونهاب إلى أنه تم القبض على المهاجم في مكان الواقعة.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .