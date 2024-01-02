خمسة قتلى جراء اصطدام طائرتين على مدرج مطار طوكيو في اليابان

أظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء النيران وهي تشتعل في الطائرة أثناء انزلاقها على المدرج على الرغم من الجهود المحمومة التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق

لقي خمسة اشخاص حتفهم جراء اصطدام طائرتين بمطار طوكيو في اليابان، وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) على الهواء النيران وهي تشتعل في الطائرة أثناء انزلاقها على المدرج على الرغم من الجهود المحمومة التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق.

وكانت النيران قد اندلعت في وقت سباق ومن، اليوم الثلاثاء، في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل، وأكدت قناة "أن أتش كاي" العامة أن 367 شخصاً، هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.

وقال خفر السواحل إن الاصطدام شمل واحدة من طائراته كانت متجهة إلى مطار "نيجاتا" على الساحل الغربي لليابان لنقل مساعدات إلى المتضررين من زلزال قوي وقع في أول أيام العام الجديد وأسفر عن مقتل 48 على الأقل.

وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار "شين-تشيتوس" في جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.