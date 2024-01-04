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  • تقرير: البحرية الهندية تعزز تواجدها بالمحيط الهندي بعد الهجوم الايراني على سفينة قرب سواحلها

تقرير: البحرية الهندية تعزز تواجدها بالمحيط الهندي بعد الهجوم الايراني على سفينة قرب سواحلها

i24NEWS
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قصاصات ورق ملونة ودخان بألوان العلم الوطني الهندي تشير إلى دخول السفينة الحربية INS Vindhyagiri، وهي سفينة حربية جديدة تابعة للبحرية الهندية، إلى نهر هوجلي في كولكاتا، الهند، الخميس 17 أغسطس 2023
قصاصات ورق ملونة ودخان بألوان العلم الوطني الهندي تشير إلى دخول السفينة الحربية INS Vindhyagiri، وهي سفينة حربية جديدة تابعة للبحرية الهندية، إلى نهر هوجلي في كولكاتا، الهند، الخميس 17 أغسطس 2023AP Photo/Bikas Das

ويشار الى أن ايران نفت مسؤوليتها عن الهجوم ضد السفينة التجارية بالقرب من السواحل الهندية

أعلنت البحرية الهندية عن "حالة التأهب الرادع" وأرسلت سفنا حربية وطائرات الى البحر الأحمر منذ الهجوم على سفينة تجارية باستخدام أسلحة ايرانية قرب السواحل الهندية والذي نفت ايران مسؤوليتها عنه. 

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ووفقا لموقع "يسرائيل ديفنس" ارسلت البحرية الى منطقة بحر العرب في المحيط الهند ثلاثة مدمرات تحمل صواريخ وطائرات استطلاع من طراز P-81 مخصصة للقيام بدوريات بحرية طويلة المدى. 

كما أن الهنود يستعدون لهجمات قرصنة ، فقبل أسابيع قليلة اختطف قراصنة صوماليون سفينة تابعة لبلغاريا تحمل اسم مالطا، اختطفت السفينة RUEN على بعد مئات الكيلومترات شرقي جزيرة سقطرى اليمنية.سفن البحرية الهندية تتبعت السفينة المخطوفة، التي نقل طاقمها من قبل القراصنة الى بونتلاند (شمال شرق الصومال)، وهي منطقة تتمتع بحكم شبة ذاتي.  

وأفادت التقارير لوجود دلائل على قيام البحرية الصينية بمراقبة تواجد البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن. وشوهدت مدمرة تابعة للبحرية الصينية تتبع حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور. وتعتقد مصادر عسكرية أمريكية أن الصينيين مهتمين بالحصول على معلومات استخباراتية عن قدرات الأسطول الأمريكي وأساطيل دول حلف الناتو، على وجه الخصوص بما يتعلق بمجال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في ساحات الحرب البحرية. 

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