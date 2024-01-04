تقرير: البحرية الهندية تعزز تواجدها بالمحيط الهندي بعد الهجوم الايراني على سفينة قرب سواحلها

ويشار الى أن ايران نفت مسؤوليتها عن الهجوم ضد السفينة التجارية بالقرب من السواحل الهندية

أعلنت البحرية الهندية عن "حالة التأهب الرادع" وأرسلت سفنا حربية وطائرات الى البحر الأحمر منذ الهجوم على سفينة تجارية باستخدام أسلحة ايرانية قرب السواحل الهندية والذي نفت ايران مسؤوليتها عنه.

ووفقا لموقع "يسرائيل ديفنس" ارسلت البحرية الى منطقة بحر العرب في المحيط الهند ثلاثة مدمرات تحمل صواريخ وطائرات استطلاع من طراز P-81 مخصصة للقيام بدوريات بحرية طويلة المدى.

كما أن الهنود يستعدون لهجمات قرصنة ، فقبل أسابيع قليلة اختطف قراصنة صوماليون سفينة تابعة لبلغاريا تحمل اسم مالطا، اختطفت السفينة RUEN على بعد مئات الكيلومترات شرقي جزيرة سقطرى اليمنية.سفن البحرية الهندية تتبعت السفينة المخطوفة، التي نقل طاقمها من قبل القراصنة الى بونتلاند (شمال شرق الصومال)، وهي منطقة تتمتع بحكم شبة ذاتي.

وأفادت التقارير لوجود دلائل على قيام البحرية الصينية بمراقبة تواجد البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن. وشوهدت مدمرة تابعة للبحرية الصينية تتبع حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور. وتعتقد مصادر عسكرية أمريكية أن الصينيين مهتمين بالحصول على معلومات استخباراتية عن قدرات الأسطول الأمريكي وأساطيل دول حلف الناتو، على وجه الخصوص بما يتعلق بمجال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في ساحات الحرب البحرية.