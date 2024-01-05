حرب في الأفق في آسيا: عدد من المدن الكورية الجنوبية سيتم إخلاءها خوفًا من وقوع هجوم

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم (الجمعة)، أكثر من 200 قذيفة مدفعية على المنطقة البحرية القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية، بحسب مصدر عسكري في الدولة الجنوبية. وفي ظل التوترات الأمنية، طُلب من سكان المنطقة، في جزيرة يونبيونغ وجزيرة أخرى قريبة من الحدود، إخلاء منازلهم.

AP / Ahn Young-joon

وبموجب أمر الإخلاء العسكري، طُلب من سكان الجزر البحث عن مأوى بسبب "الوضع غير المحدد" في البلاد. ولم تؤكد وزارة الدفاع ما إذا كان الأمر قد جاء نتيجة نيران المدفعية الشمالية أو التدريبات التي أجرتها كوريا الجنوبية ردا على ذلك. ومع ذلك، تشير العديد من التقارير إلى أن الدولة الجنوبية تخشى رد فعل قاسيا من كوريا الشمالية على التدريبات بالذخيرة الحية، ونتيجة لذلك تطلب من السكان القريبين من الحدود الإخلاء.

وذكرت رسالة نصية أُرسلت إلى سكان الجزر أن القوات الكورية الجنوبية ستنفذ "نيرانًا بحرية" في وقت لاحق اليوم. وقال مسؤول في جزيرة يونبيونج، التي تقع إلى الجنوب مباشرة من الحدود البحرية المتنازع عليها لخط ترسيم الحدود لكوريا الشمالية، إن عملية الإخلاء أمرت السكان بالانتقال إلى ملاجئ في الجزيرة بناء على طلب الجيش الكوري الجنوبي.

ولم يتسبب إطلاق النار من قبل الشمال في حدوث أي أضرار مدنية أو عسكرية في الجنوب، بحسب الجيش الكوري الجنوبي. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في البلاد: "هذا عمل استفزازي يؤدي إلى تصعيد التوترات ويهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية".